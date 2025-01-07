В немецком Римбахе мужчина ворвался в банк и взял заложника
7 января 202512:53
Неизвестный ворвался в банк в Римбахе в Германии. Об этом сообщила полиция южного Гессена в социальной сети X.
«В филиале банка на Ратхаусштрассе в Римбахе идет полицейская операция. Сегодня утром, около 8.00 (10.00 мск) мужчина ворвался в филиал», — заявили правоохранители.
Отмечается, что злоумышленник захватил по меньшей мере одного заложника. Территорию вокруг банка оцепили, на месте инцидента работает полиция.
Ранее в тюрьме на юге Франции заключенный захватил в заложники пять человек. Злоумышленника задержали, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru