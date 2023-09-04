Минобороны РФ: в Черном море уничтожены четыре катера ВСУ

В Черном море российскими самолетами морской авиации ликвидированы четыре военных катера с десантными группами украинской армии, сообщает Министерство обороны России.

Российский Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ восточнее острова Змеиный

Это произошло минувшей ночью в северо-западной части акватории Черного моря. Отмечается, что катера Willard Sea Force американского производства были быстроходными. Они направлялись в район мыса Тарханкут в Крыму.

Ранее у Крымского моста уничтожили еще два морских беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:ВСУЧерное Море

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