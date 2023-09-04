Минобороны РФ: в Черном море уничтожены четыре катера ВСУ
4 сентября 202306:40
В Черном море российскими самолетами морской авиации ликвидированы четыре военных катера с десантными группами украинской армии, сообщает Министерство обороны России.
Это произошло минувшей ночью в северо-западной части акватории Черного моря. Отмечается, что катера Willard Sea Force американского производства были быстроходными. Они направлялись в район мыса Тарханкут в Крыму.
Ранее у Крымского моста уничтожили еще два морских беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru