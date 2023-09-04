Минобороны РФ: в Черном море уничтожены четыре катера ВСУ

Это произошло минувшей ночью в северо-западной части акватории Черного моря. Отмечается, что катера Willard Sea Force американского производства были быстроходными. Они направлялись в район мыса Тарханкут в Крыму.

Ранее у Крымского моста уничтожили еще два морских беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

