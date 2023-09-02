Минобороны: У Крымского моста уничтожили еще два морских беспилотника ВСУ

Российские военные уничтожили еще два украинских морских беспилотника, планировавших атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны: Киев пытался ударить по Крымскому мосту морским беспилотником

Вечером 1 сентября Киев попытался ударить по переправе полупогружным безэкипажным катером, беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.

«2 сентября около 02.10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту», — указали в Минобороны.

Около 02.20 по Москве военные РФ обнаружили еще один украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный для атаки Крымского моста. Все беспилотники уничтожили в акватории Черного моря.

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ФОТО: РИА Новости
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