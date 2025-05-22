Без интернета, но с БПЛА: Российские регионы вторые сутки отражают атаку дронов
Силы ПВО за ночь с 21 на 22 мая сбили 105 дронов ВСУ над регионами России, 35 из них - над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.
Российские регионы уже вторые сутки отражают натиск украинских беспилотников: работают системы ПВО, аэропорты вводят временные ограничения, а мобильный интернет выключают «спецрубильником».
По последним сообщениям российского оборонного ведомства, силы ПВО за ночь с 21 на 22 мая сбили 105 украинских беспилотников над регионами России, 35 из них - над Московским регионом. Из сводки МО РФ также следует, что 14 БПЛА сбили над Орловской, 12 - над Курской, 11 - над Белгородской областью. Еще 10 дронов уничтожено над Тульской областью, 9 - над Калужской, 7 - над Воронежской областью. По три БПЛА уничтожили Липецкой и Смоленской областями, один - над Брянской областью.
До этого (с 20:00 мск 20 мая до 23:50 21 мая) в Московском регионе были сбиты 33 дрона, сообщало Минобороны России. Сегодня после часа ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 26 беспилотников. И это только то, что долетело до Подмосковья: уже двое суток дроны массово сбивают в Рязанской, Владимирской, Орловской, Калужской, Брянской и Тульской областях. Тульский губернатор Дмитрий Миляев утром 22 мая сообщил, что ПВО отражают уже десятую волну воздушной атаки, а в результате налета беспилотника на крышу дома пострадали два человека, передает 360.ru. Глава Калужской области Владислав Шапша рапортовал об уничтожении девяти украинских беспилотников, отмечает «Свободная пресса».
Власти всех российских регионов призывают жителей звонить 112 в случае обнаружения обломков БПЛА и по возможности к ним не приближаться.
Помимо всего прочего, из-за беспилотников была временно нарушена работа аэропортов Московского авиаузла. По данным Росавиации, «Домодедово» не принимал и не отправлял рейсы вчера с 13 часов до 14:08, с 15:44 до 16:01, с 18:25 до 19:22, с 21:06 до 23:11, сегодня с 01:31 до 02:47, с 04:10 до 05:55. Сбои в работе аэропорта «Жуковский» фиксировались вчера с 13 часов до 14:08, с 15:44 до 16:01, с 18:25 до 19:22, с 21:32 до 23:11, сегодня с 01:31 до 02:47, с 04:10 до 05:55. «Шереметьево» - вчера с 13 часов до 14:08, с 17:05 до 18:30, сегодня с 02:45 до 04:10. Аэропорт «Внуково» приостанавливал работу сегодня с 02:04 до 05:55.
«СПЕЦРУБИЛЬНИК» ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА
В связи с массовым налетом беспилотников на территорию России в некоторых регионах были введены ограничения на работу мобильного интернета. Официально вчера о них сообщали в Липецкой, Владимирской и Тульской областях, о такой возможности предупреждали власти Воронежской области. Как отмечает RT, сбои были и в Московской области – «по независящим от операторов причинам». Так, на неполадки пожаловались жители Щелкова, Балашихи и Королева, напоминает РЕН ТВ.
Причем, как отмечают эксперты, «заглушить» мобильный интернет не представляет никакого труда. Так, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявлял «Радиоточке НСН», что власти могут легко отключить мобильный интернет в любом регионе, и абоненты ничего не отсудят.
«Такая технология периодически используется в разных регионах, где идет атака дронов или какая-то другая угроза. У государства есть «рубильник» - кнопка в компьютере, которая отключает мобильный интернет. Регулируется охват отключения, оборудование стоит на конкретных сетях, а дальше выбирается конкретный регион, конкретный оператор, область. Операторы об этом узнают постфактум. Они не несут финансовых потерь, поскольку это форс-мажор, который никак не компенсируется. Даже в суде абонентам ничего добиться не получится», - сказал он.
Подобное отключение мобильного интернета, как известно, уже давно практикуется в приграничных регионах. Жители и гости Москвы столкнулись с таким технологическим решением впервые за несколько дней до парада Победы. Выйдя из дома 7 мая, москвичи столкнулись с целым рядом проблем: на фоне перебоев в работе интернета цены на поездки в такси подскочили из-за нехватки свободных машин, а в нескольких районах Подмосковья жители не могли оплатить покупки картой.
Но все было не напрасно, ведь празднования Дня Победы в Москве прошли без происшествий. Как говорил НСН основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, меры по ограничению мобильной связи являются обоснованными и действенными.
«Канал передачи данных через мобильный интернет может использоваться и используется при осуществлении атак украинских дронов по территории России для решения двух задач: как альтернативный канал связи с этим дроном для управления на определенных этапах его миссий (непостоянное управление), а также для передачи с дрона информации о высоте полета, курсе, скорости, местоположении и так далее. Отключение мобильного интернета в крупных городах на момент проведения крупных мероприятий в данной ситуации весьма оправдано. Такая тактика уже успешно применяется не только в крупных городах, но и в приграничных регионах. Это нужно для защиты жизни и здоровья гражданского населения, несмотря на то, что обычным людям будет тяжеловато воспользоваться интернетом с телефона», - сказал собеседник НСН.
По данным на утро 22 мая, сбоев в мобильном интернете не фиксируется.
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