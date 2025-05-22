По последним сообщениям российского оборонного ведомства, силы ПВО за ночь с 21 на 22 мая сбили 105 украинских беспилотников над регионами России, 35 из них - над Московским регионом. Из сводки МО РФ также следует, что 14 БПЛА сбили над Орловской, 12 - над Курской, 11 - над Белгородской областью. Еще 10 дронов уничтожено над Тульской областью, 9 - над Калужской, 7 - над Воронежской областью. По три БПЛА уничтожили Липецкой и Смоленской областями, один - над Брянской областью.



До этого (с 20:00 мск 20 мая до 23:50 21 мая) в Московском регионе были сбиты 33 дрона, сообщало Минобороны России. Сегодня после часа ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 26 беспилотников. И это только то, что долетело до Подмосковья: уже двое суток дроны массово сбивают в Рязанской, Владимирской, Орловской, Калужской, Брянской и Тульской областях. Тульский губернатор Дмитрий Миляев утром 22 мая сообщил, что ПВО отражают уже десятую волну воздушной атаки, а в результате налета беспилотника на крышу дома пострадали два человека, передает 360.ru. Глава Калужской области Владислав Шапша рапортовал об уничтожении девяти украинских беспилотников, отмечает «Свободная пресса».

Власти всех российских регионов призывают жителей звонить 112 в случае обнаружения обломков БПЛА и по возможности к ним не приближаться.

Помимо всего прочего, из-за беспилотников была временно нарушена работа аэропортов Московского авиаузла. По данным Росавиации, «Домодедово» не принимал и не отправлял рейсы вчера с 13 часов до 14:08, с 15:44 до 16:01, с 18:25 до 19:22, с 21:06 до 23:11, сегодня с 01:31 до 02:47, с 04:10 до 05:55. Сбои в работе аэропорта «Жуковский» фиксировались вчера с 13 часов до 14:08, с 15:44 до 16:01, с 18:25 до 19:22, с 21:32 до 23:11, сегодня с 01:31 до 02:47, с 04:10 до 05:55. «Шереметьево» - вчера с 13 часов до 14:08, с 17:05 до 18:30, сегодня с 02:45 до 04:10. Аэропорт «Внуково» приостанавливал работу сегодня с 02:04 до 05:55.