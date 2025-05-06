По его словам, средства радиоэлектронной борьбы настроили так, чтобы они впредь не подавляли сигналы на земле, тем самым мешая работе автомобильных навигаторов.

«Тот факт, что навигаторы GPS стали работать лучше, говорит о более правильном подходе при организации защиты средствами радиоэлектронного подавления беспилотников: теперь они лучше настроены, благодаря чему не давят системы на земле, подавляя только системы в воздухе. Это очередной нормальный этап эволюционного развития применения средств радиоэлектронной борьбы, в данным случае средств радиоэлектронного подавления систем глобальных навигационных спутниковых систем (GPS, GLONASS, Galileo, Baidu). Таким образом реализуется стратегия по минимизации вреда, оказываемого средствами противодействия беспилотникам на гражданскую инфраструктуру», - заключил эксперт.

Ранее Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) рассылала жителям столицы СМС о возможных ограничениях связи в дни майских праздников, напоминает НСН.

