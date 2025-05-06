«Подавление» мобильного интернета не вредит навигаторам в автомобилях
Средства радиоэлектронной борьбы "не давят" системы GPS на земле, подавляя только системы в воздухе, сказал НСН Максим Кондратьев.
Меры по ограничению мобильной связи, реализуемые не только в крупных городах, но и на приграничных территориях, являются обоснованными и действенными, заявил в эфире НСН основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Депутат Госдумы Антон Немкин ранее оправдал отключение мобильного интернета в целях «превентивной защиты». По его мнению, средства связи стали еще и «элементом боевого управления», так что временные ограничения пресекут возможные угрозы заранее. Мобильный интернет не работал в Москве 5 мая в момент тренировочного полета боевой авиации, которую готовят к параду Победы. Позже власти уточнили, что ограничения возможны в период с 7 по 9 мая. Кондратьев назвал меры по ограничению мобильной связи в момент проведения массовых мероприятий оправданными в сложившейся ситуации.
«Канал передачи данных через мобильный интернет может использоваться и используется при осуществлении атак украинских дронов по территории России для решения двух задач: как альтернативный канал связи с этим дроном для управления на определенных этапах его миссий (непостоянное управление), а также для передачи с дрона информации о высоте полета, курсе, скорости, местоположении и так далее. Отключение мобильного интернета в крупных городах на момент проведения крупных мероприятий в данной ситуации весьма оправдано. Такая тактика уже успешно применяется не только в крупных городах, но и в приграничных регионах. Это нужно для защиты жизни и здоровья гражданского населения, несмотря на то, что обычным людям будет тяжеловато воспользоваться интернетом с телефона», - сказал собеседник НСН.
По его словам, средства радиоэлектронной борьбы настроили так, чтобы они впредь не подавляли сигналы на земле, тем самым мешая работе автомобильных навигаторов.
«Тот факт, что навигаторы GPS стали работать лучше, говорит о более правильном подходе при организации защиты средствами радиоэлектронного подавления беспилотников: теперь они лучше настроены, благодаря чему не давят системы на земле, подавляя только системы в воздухе. Это очередной нормальный этап эволюционного развития применения средств радиоэлектронной борьбы, в данным случае средств радиоэлектронного подавления систем глобальных навигационных спутниковых систем (GPS, GLONASS, Galileo, Baidu). Таким образом реализуется стратегия по минимизации вреда, оказываемого средствами противодействия беспилотникам на гражданскую инфраструктуру», - заключил эксперт.
Ранее Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) рассылала жителям столицы СМС о возможных ограничениях связи в дни майских праздников, напоминает НСН.
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