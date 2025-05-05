Полиция Москвы напомнила о запрете запуска беспилотников и использования пиротехники

Главное управление МВД России по городу Москве напомнило на своем сайте в преддверии Дня Победы, что по решению Оперативного штаба столица является бесполетной зоной для всех летательных аппаратов, а их несанкционированный запуск влечет уголовную и административную ответственность.

Собянин: ПВО отразила атаку беспилотников в Подольске

Столичная полиция также отметила, что работа по пресечению незаконных полетов БПЛА усилена в период подготовки масштабных праздничных мероприятий. Согласно закону «О полиции», в отношении беспилотников разрешено применение оружия. За запуск беспилотного летательного аппарата предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан.

Также москвичам и гостям города не рекомендуется использовать пиротехнику ввиду участившихся случаев провокаций. Нарушение правил использования пиротехники также влечет административную ответственность, а в случае наступления более тяжких последствий — и уголовное наказание.

В заключение полиция призвала граждан в случае обнаружения беспилотника в воздушном пространстве Москвы сообщать об этом правоохранителям по телефону 102.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО отразила атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:День ПобедыШтрафыУголовная ОтветственностьБеспилотникиПолиция

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