В Минобороны РФ рассказали, в какой части Москвы упал беспилотник

Украинский беспилотный летательный аппарат около 4 часов утра пытался атаковать объекты в Москве, сообщает Министерство обороны России.

Силы ПВО сбили беспилотник в Шебекинском округе

Беспилотник был поражен средствами противовоздушной обороны. Аппарат упал в районе Краснопресненской набережной.

Мэр Сергей Собинин заявил, что его обломки упали в зоне Экспоцентра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:МоскваСпецоперацияУкраинаМинобороны РФБеспилотники

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