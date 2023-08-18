В Минобороны РФ рассказали, в какой части Москвы упал беспилотник
18 августа 202305:01
Украинский беспилотный летательный аппарат около 4 часов утра пытался атаковать объекты в Москве, сообщает Министерство обороны России.
Беспилотник был поражен средствами противовоздушной обороны. Аппарат упал в районе Краснопресненской набережной.
Мэр Сергей Собинин заявил, что его обломки упали в зоне Экспоцентра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru