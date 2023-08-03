Минэкономики отправило сотрудников на удаленку после атаки БПЛА на «Москва-Сити»

Минэкономики РФ отправило сотрудников на удаленную работу после атаки БПЛА на «Москву-Сити». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на приказ главы ведомства Максима Решетникова.

Отмечается, что для сотрудников также был введен режим «возможного нахождения в здании правительственного комплекса» с 8:00 до 22:00.