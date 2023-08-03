Минэкономики отправило сотрудников на удаленку после атаки БПЛА на «Москва-Сити»

Минэкономики РФ отправило сотрудников на удаленную работу после атаки БПЛА на «Москву-Сити». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на приказ главы ведомства Максима Решетникова.

Отмечается, что для сотрудников также был введен режим «возможного нахождения в здании правительственного комплекса» с 8:00 до 22:00.

«Угрожающий полет»: БПЛА атаковали Москву, снова долетев до «Москва-Сити»

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью 1 августа Украина атаковала Москву и Подмосковье тремя беспилотниками. Два были сбиты, еще один был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москва-Сити».

Гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявлял, что долететь до столицы с территории Украины с легкостью могут именно БПЛА самолетного типа. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:Москва-ситиСотрудники

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