Собинин: Уничтожен беспилотник, который пытался пролететь в Москву
18 августа 202304:29
В ночь на 18 августа при попытке пролёта в Москву уничтожен беспилотник, сообщил города Сергей Собянин.
Летательный аппарат сбит силами противовоздушной обороны. Его обломки упали в зоне Экспоцентра. Отмечается, что существенных разрушений зданию не нанесено. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают городские экстренные службы.
Ранее Россия уничтожила беспилотник над Крымом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru