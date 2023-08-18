Собинин: Уничтожен беспилотник, который пытался пролететь в Москву

В ночь на 18 августа при попытке пролёта в Москву уничтожен беспилотник, сообщил города Сергей Собянин.

Силы ПВО сбили беспилотник в Шебекинском округе

Летательный аппарат сбит силами противовоздушной обороны. Его обломки упали в зоне Экспоцентра. Отмечается, что существенных разрушений зданию не нанесено. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают городские экстренные службы.

Ранее Россия уничтожила беспилотник над Крымом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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