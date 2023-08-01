«Угрожающий полет»: БПЛА атаковали Москву, снова долетев до «Москва-Сити»
Ночью 1 августа три беспилотника атаковали Москву и область, один из них снова врезался в «Москва-Сити». Между тем российские власти заявляют, что повышать уровень террористической угрозы нет необходимости.
Украина ночью 1 августа атаковала Москву и Подмосковье тремя беспилотниками, два сбиты, еще один был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москва-Сити». Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что два БПЛА были сбиты в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.
Перед заявлением Минобороны об атаке беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом около 3:30 утра жители московского района Рассказовка, а также Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья сообщали о звуках взрывов в небе. По словам мэра, что один из беспилотников долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и в прошлое воскресенье, 30 июля.
«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 квадратных метров», - написал он в своем Telegram-канале.
Собянин подчеркнул, что информации о пострадавших нет. Мэр добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
По предварительным данным, на 21 этаже «Москва-Сити», куда ударил беспилотник, находится офис Минэкономразвития РФ.
Беспилотники все чаще атакуют Москву, долетая до самого центра города. На прошлой неделе таких атак было три. Предыдущая атака БПЛА произошла в ночь на 30 июля. Тогда два беспилотника также попали в небоскребы в Сити. Повреждения получили высотка в «IQ-квартале» и башня «Око-2», там выбило стекла с первого по четвертый этажи.
После той атаки глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что сотрудников ведомства перевели на удаленку до конца недели, «чтобы решить офисные проблемы». Кремль расценил произошедшее как «акт отчаяния» Украины из-за неудач при контрнаступлении.
По данным Telegram-канала «Образ будущего», БПЛА, которые прилетели в «Москва-Сити» 30 июля, могли быть направлены из Тверской области. Указывается, что часть деталей сохранили отпечатки пальцев и скоро могут быть «публичные выводы» по этому вопросу.
Кроме того, беспилотник был сбит 28 июля силами ПВО над Московской областью. Тогда военное ведомство сообщило, что он хотел атаковать «объекты в Подмосковье».
Утром 24 июля Украина также запустила два беспилотника к объектам в Москве. Тогда Минобороны сообщило, что БПЛА были подавлены средствами РЭБ. В результате атаки одного беспилотника был поврежден дом № 17 на Комсомольском проспекте, второй БПЛА попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. При этом беспилотники не просто пролетели МКАД – они влетели в контур третьего транспортного кольца (ТТК). Более того, тот, что упал на Комсомольском проспекте, не долетел несколько сотен метров до здания Минобороны РФ.
Между тем российские власти продолжают заверять граждан, что предпринимаются все возможные меры безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 июля на фоне атак беспилотников заявил, что уровень террористической угрозы в Москве и области повышать не будут. По словам Пескова, «очевидно, что меры безопасности и так усилены», причем не только в Москве, но и в других регионах. Как именно – надо спрашивать у Минобороны, добавил пресс-секретарь президента РФ.
В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу 31 июля заявлял об усилении «защиты с воздуха». По его словам, российские войска приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря с учетом складывающейся обстановки.
Тем временем военные и эксперты отмечают, что система ПВО не всегда может видеть беспилотники, чтобы сбить их на подлете. Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявлял, что рухнувшие в Москве дроны двигались на предельно низкой высоте, тем самым минуя зону радиолокационной видимости.
«Если же их (БПЛА – ред. НСН) запускают десятками, то нейтрализовать их все довольно сложно, но у наших специалистов ПВО уже достаточно опыта по нейтрализации подобного рода дронов, они до сегодняшнего дня успешно с задачей справлялись. Эти дроны не были нейтрализованы на подлете к области, так как они шли на предельно низкой высоте, вне зоны радиолокационной видимости. Когда они набрали высоту, их увидели и начали уничтожать», - объяснял Липовой.
В свою очередь гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявлял, что долететь до столицы с территории Украины с легкостью могут именно БПЛА самолетного типа. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.
«Раньше Подмосковья их не снимают, потому что сегодня ни силы ПВО, ни другие структуры не в состоянии отличить «хорошего» от «плохого». Летит машина, которая одинаково видна на радарах – и злоумышленник, и добросовестная машина. Должно быть оборудование на борту, которое позволяет идентифицировать воздушное судно. Должны быть запросы кода, связь с пилотом. Тогда можно будет очень четко снимать все, что перелетает границу. Беспилотники облетают охранные территории, угрожающего полета нет, вот их не трогают. У нас хорошая система ПВО, но нужна комплексная система мер, а у нас только технические, только РЭБ, которая скоро будет очень малоэффективной», — говорил он.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил доклад об атаке беспилотников на Москву, которая произошла ночью 30 июля. Он также отметил, что делается все возможное, чтобы минимизировать риск от этих ударов, сообщает «Радиоточка НСН».
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