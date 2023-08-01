«Угрожающий полет»: БПЛА атаковали Москву, снова долетев до «Москва-Сити»

Кроме того, беспилотник был сбит 28 июля силами ПВО над Московской областью. Тогда военное ведомство сообщило, что он хотел атаковать «объекты в Подмосковье».

Утром 24 июля Украина также запустила два беспилотника к объектам в Москве. Тогда Минобороны сообщило, что БПЛА были подавлены средствами РЭБ. В результате атаки одного беспилотника был поврежден дом № 17 на Комсомольском проспекте, второй БПЛА попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. При этом беспилотники не просто пролетели МКАД – они влетели в контур третьего транспортного кольца (ТТК). Более того, тот, что упал на Комсомольском проспекте, не долетел несколько сотен метров до здания Минобороны РФ.

Между тем российские власти продолжают заверять граждан, что предпринимаются все возможные меры безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 июля на фоне атак беспилотников заявил, что уровень террористической угрозы в Москве и области повышать не будут. По словам Пескова, «очевидно, что меры безопасности и так усилены», причем не только в Москве, но и в других регионах. Как именно – надо спрашивать у Минобороны, добавил пресс-секретарь президента РФ.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу 31 июля заявлял об усилении «защиты с воздуха». По его словам, российские войска приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря с учетом складывающейся обстановки.

Тем временем военные и эксперты отмечают, что система ПВО не всегда может видеть беспилотники, чтобы сбить их на подлете. Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявлял, что рухнувшие в Москве дроны двигались на предельно низкой высоте, тем самым минуя зону радиолокационной видимости.

«Если же их (БПЛА – ред. НСН) запускают десятками, то нейтрализовать их все довольно сложно, но у наших специалистов ПВО уже достаточно опыта по нейтрализации подобного рода дронов, они до сегодняшнего дня успешно с задачей справлялись. Эти дроны не были нейтрализованы на подлете к области, так как они шли на предельно низкой высоте, вне зоны радиолокационной видимости. Когда они набрали высоту, их увидели и начали уничтожать», - объяснял Липовой.