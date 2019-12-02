Трагедия в Забайкалье. Подробности
НСН рассказывает, что известно о смертельной аварии, унесшей жизни 19 человек.
В понедельник, 2 декабря в Забайкальском крае объявлен траур по 19-ти погибшим в ДТП с автобусом в Сретенском районе. На территории региона в этот день приспустят российские флаги и флаги Забайкальского края, также будут отменены развлекательные передачи и мероприятия. Об этом говорится на официальном сайте края. Губернатор Забайкалья Александр Осипов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также отметил, что правительство края окажет помощь родственникам погибших, а также всем пострадавшим в этом аварии.
Определен размер компенсации. По словам и. о. вице-премьера края Андрея Гурулева, родственники каждого погибшего получат по 1 млн рублей. Пострадавшие с тяжелыми ранениями – по 400 тыс. рублей, с травмами средней степени тяжести – по 200 тыс. рублей. Кроме того, родственникам полагаются страховые выплаты более 2 млн рублей от АО «СОГАЗ» и по 60 тыс. рублей на организацию похорон.
Напомним, что смертельное ДТП произошло в воскресенье, 1 декабря. Автобус рейсом Чита—Сретенск, вылетел с моста на лед реки Куэнга и перевернулся. Он упал с шестиметровой высоты. В результате погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 22 пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Окaзaние услуг, не отвечaющих требовaниям безопaсности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщaет пресс-службa регионaльного СКР.
Ранее глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН назвал главную проблему компаний-перевозчиков – несоответствие услуг предъявляемым требованиям.
«В последние годы контроль за автобусами, водителями в значительной степени ослаблен. И начался этот - другого слова не подберешь - бардак, когда техосмотр передали страховщикам. Нужно признать, что в части контроля пассажирских перевозок работники ГИБДД работали тщательно. Они несли за это ответственность перед государством. Я еще застал все эти предрейсовые осмотры и контроль за состоянием водителей. Техническое состояние проверялось, водители – тоже. А сейчас, по сути, коммерческие страховые компании, которые контролирует Центробанк, отвечают за состояние транспорта в России. Центробанк – единственный банк в мире, который контролирует техосмотр!», - возмутился эксперт.
По мнению Коваля, необходимо признать на государственном уровне, что передача функций по контролю пассажирских перевозок страховым компаниям являлась ошибкой, которую необходимо исправить.
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