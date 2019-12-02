Трагедия в Забайкалье. Подробности

В понедельник, 2 декабря в Забайкальском крае объявлен траур по 19-ти погибшим в ДТП с автобусом в Сретенском районе. На территории региона в этот день приспустят российские флаги и флаги Забайкальского края, также будут отменены развлекательные передачи и мероприятия. Об этом говорится на официальном сайте края. Губернатор Забайкалья Александр Осипов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также отметил, что правительство края окажет помощь родственникам погибших, а также всем пострадавшим в этом аварии.

Определен размер компенсации. По словам и. о. вице-премьера края Андрея Гурулева, родственники каждого погибшего получат по 1 млн рублей. Пострадавшие с тяжелыми ранениями – по 400 тыс. рублей, с травмами средней степени тяжести – по 200 тыс. рублей. Кроме того, родственникам полагаются страховые выплаты более 2 млн рублей от АО «СОГАЗ» и по 60 тыс. рублей на организацию похорон.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в воскресенье, 1 декабря. Автобус рейсом Чита—Сретенск, вылетел с моста на лед реки Куэнга и перевернулся. Он упал с шестиметровой высоты. В результате погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 22 пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Окaзaние услуг, не отвечaющих требовaниям безопaсности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщaет пресс-службa регионaльного СКР.