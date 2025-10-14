Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Китае

Российская спортсменка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нинбо.

Теннисистка одержала победу над представительницей Хорватии Антонией Рузич. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу 28-летней россиянки.

В следующем круге Кудерметова встретится с итальянкой Жасмин Паолини.

Ранее россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Однако спортсмену не удалось пройти в финал, Медведев проиграл французу Артуру Риндеркнешу.

Фото: twitter.com/rolandgarros
