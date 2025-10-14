Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Китае
14 октября 202510:44
Российская спортсменка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нинбо.
Теннисистка одержала победу над представительницей Хорватии Антонией Рузич. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу 28-летней россиянки.
В следующем круге Кудерметова встретится с итальянкой Жасмин Паолини.
Ранее россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Однако спортсмену не удалось пройти в финал, Медведев проиграл французу Артуру Риндеркнешу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
- Посол Долгов оценил шансы Эрдогана повлиять на Зеленского
- Трамп не помирит Иран с Израилем, но «оторвёт» от России
- Котяков: Маткапиталом в 2026 году воспользуются 1,7 млн граждан
- Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Китае
- В Нижегородской области из-за БПЛА поврежден объект энергетики
- Вероломный Нетаньяху: Сохранение мира между Израилем и ХАМАС оценили в 10%
- На Ходорковского и его пособников завели дела о терроризме и захвате власти в РФ
- СМИ: США могут поставить Киеву 20-50 ракет Tomahawk
- В Тамбовской области при атаке БПЛА повреждены частные дома
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru