В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

Он также добавил, что власти обязуются помочь всем родственникам пострадавших и погибших в дорожно-транспортном происшествии граждан. Осипов добавил, что в данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы спасти жизни пострадавших, сообщает «Свободная пресса».

В день траура в регионе приспустят государственные и региональные флаги, а также отменят все развлекательные мероприятия и телепередачи.

По последней информации, уточняет Life.ru, в результате аварии с рейсовым автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек. Еще 19 граждан пострадали и были доставлены в больницы.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после ДТП с автобусом в Зaбaйкaльском крaе. Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН назвал главную проблему компаний-перевозчиков – несоответствие услуг предъявляемым требованиям.

