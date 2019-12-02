В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом
В Забайкалье объявлен траур по погибшим в результате аварии, которая произошла накануне, 1 декабря, с рейсовым автобусом в Сретенском районе, пишет РЕН ТВ. О таком решении сообщил губернатор края Александр Осипов.
Он также добавил, что власти обязуются помочь всем родственникам пострадавших и погибших в дорожно-транспортном происшествии граждан. Осипов добавил, что в данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы спасти жизни пострадавших, сообщает «Свободная пресса».
В день траура в регионе приспустят государственные и региональные флаги, а также отменят все развлекательные мероприятия и телепередачи.
По последней информации, уточняет Life.ru, в результате аварии с рейсовым автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек. Еще 19 граждан пострадали и были доставлены в больницы.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после ДТП с автобусом в Зaбaйкaльском крaе. Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН назвал главную проблему компаний-перевозчиков – несоответствие услуг предъявляемым требованиям.
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