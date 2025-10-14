В Тамбовской области при атаке БПЛА повреждены частные дома
14 октября 202509:21
Частные дома были повреждены при атаке украинских беспилотников в Первомайском округе Тамбовской области. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
«В результате террористической атаки БПЛА киевского режима... получили незначительные повреждения несколько частных домов (в большинстве выбиты стекла) и припаркованных автомобилей», - подчеркнул губернатор.
По словам Первышова, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 14 октября в Тамбовской области уничтожили два украинских дрона, напоминает РЕН ТВ.
