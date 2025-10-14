Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира «демонической ведьмой»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «демонической ведьмой» лидера оппозиции республики, лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо. Об этом пишет газета El Universal.
«90% всего населения отвергает демоническую ведьму из Ла-Сайоны», - указал глава государства.
Также Мадуро отметил, что народ Венесуэлы отвергает «любую угрозу вторжения или войны» против страны.
Ранее Марии Корине Мачадо присудили Нобелевскую премию мира за «работу по продвижению демократических прав» венесуэльского народа и борьбу за «справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии», пишет 360.ru.
