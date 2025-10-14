Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира «демонической ведьмой»

«90% всего населения отвергает демоническую ведьму из Ла-Сайоны», - указал глава государства.

Также Мадуро отметил, что народ Венесуэлы отвергает «любую угрозу вторжения или войны» против страны.

Ранее Марии Корине Мачадо присудили Нобелевскую премию мира за «работу по продвижению демократических прав» венесуэльского народа и борьбу за «справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии», пишет 360.ru.

