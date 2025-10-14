СМИ: США могут поставить Киеву 20-50 ракет Tomahawk

США смогут поставить Киеву лишь несколько десятков ракет Tomahawk. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на директора оборонной программы аналитического центра Center for a New American Security Стейси Петтиджон.

«Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 ракет Tomahawk», - отметила эксперт.

Такие поставки не окажут решающего влияния на динамику конфликта.

В свою очередь, экс-сотрудник Пентагона Марк Канчиан рассказал, что у США есть 4150 ракет. С 2022 года Вашингтон закупил 200 боеприпасов, более 120 из них уже израсходовали. При этом в бюджете на 2026 год запрашивается финансирование на 57 ракет. Газета отмечает, что Tomahawk могут понадобиться США для атак по территории Венесуэлы.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности передать Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован, напоминает РЕН ТВ.

