СМИ: США могут поставить Киеву 20-50 ракет Tomahawk
США смогут поставить Киеву лишь несколько десятков ракет Tomahawk. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на директора оборонной программы аналитического центра Center for a New American Security Стейси Петтиджон.
«Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 ракет Tomahawk», - отметила эксперт.
Такие поставки не окажут решающего влияния на динамику конфликта.
В свою очередь, экс-сотрудник Пентагона Марк Канчиан рассказал, что у США есть 4150 ракет. С 2022 года Вашингтон закупил 200 боеприпасов, более 120 из них уже израсходовали. При этом в бюджете на 2026 год запрашивается финансирование на 57 ракет. Газета отмечает, что Tomahawk могут понадобиться США для атак по территории Венесуэлы.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности передать Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован, напоминает РЕН ТВ.
