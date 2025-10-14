На Ходорковского и его пособников завели дела о терроризме и захвате власти в РФ

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом) и его пособников из признанного нежелательным в РФ «Антивоенного комитета России». Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Разбирательство ведется по статьям о насильственном захвате или насильственном удержании власти, организации террористического сообщества и участии в нем. По делу проходят Ходорковский, 22 члена комитета (в том числе иностранные агенты Михаил Касьянов, Екатерина Шульман, Дмитрий Гудков, а также признанные иноагентами и включенные в реестр террористов и экстремистов Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза) и иные неустановленные лица. Кроме того, против Ходорковского завели уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Как отметили в ФСБ, в апреле 2023 года в Берлине был принят учредительный документ нежелательной организации, в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей российской власти.

«В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана... "платформа российских демократических сил", которая позиционируется М. Ходорковским перед западными странами как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива органам власти Российской Федерации», - подчеркнула спецслужба.

Также в ФСБ указали, что учредители комитета финансируют украинские националистические подразделения, признанные террористическими в России, и набирают в них боевиков для силового захвата власти. Против Ходорковского и его пособников проводят следственные действия.

Экс-главу ЮКОСа включили в реестр иноагентов в мае 2022 года. По данным СМИ, Ходорковский постоянно проживает в Лондоне, пишет «Свободная пресса».

