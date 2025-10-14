СМИ: Актеру Маклакову понадобилась помощь врачей из-за проблем с сердцем
Актеру Алексею Маклакову потребовалась экстренная помощь медиков из-за проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По его данным, звезда сериала «Солдаты» жаловался на боли в области груди. После обследования у 64-летнего артиста выявили заболевание сердечно-сосудистой системы.
«Алексею Константиновичу рекомендовали полностью отказаться от алкоголя. В противном случае ему может грозить сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт», - пишет SHOT.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации певца Михаила Шуфутинского из-за подозрения на онкологию. Однако представитель артиста опровергла эту информацию, пишет 360.ru.
