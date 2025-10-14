Биржевые цены на золото и серебро обновили рекорды

Стоимость золота и серебра обновила исторические рекорды, следует из данных торгов на бирже Comex.

В 07.20 мск декабрьский фьючерс на золото взлетел на $41,45 и достиг $4174,45 за тройскую унцию.

При этом фьючерс на серебро с поставкой в декабре поднялся до $52,12 за унцию.

Между тем доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб рекомендовал покупать «обезличенное золото», чтобы сохранить и приумножить капитал, пишет 360.ru.

