Биржевые цены на золото и серебро обновили рекорды
14 октября 202508:39
Стоимость золота и серебра обновила исторические рекорды, следует из данных торгов на бирже Comex.
В 07.20 мск декабрьский фьючерс на золото взлетел на $41,45 и достиг $4174,45 за тройскую унцию.
При этом фьючерс на серебро с поставкой в декабре поднялся до $52,12 за унцию.
Между тем доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб рекомендовал покупать «обезличенное золото», чтобы сохранить и приумножить капитал, пишет 360.ru.
