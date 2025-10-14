Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться
Президент США Дональд Трамп призвал государства Ближнего Востока объединиться ради мира в регионе. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
После поездки в Израиль и Египет и подписания соглашения об урегулировании конфликта в секторе Газа глава Белого дома отметил, что ближневосточные страны долго боролись за регион, им следует «объединиться и довести дело до конца».
«Газа - это только часть. Более важно - мир на Ближнем Востоке», - указал Трамп.
Между тем президент США заявил, что «с удовольствием» снял бы санкции с Ирана в случае заключения сделки по ядерной программе, сообщает РЕН ТВ.
