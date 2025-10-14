В Нижегородской области из-за БПЛА поврежден объект энергетики

Количество ДТП в Москве в 2025 году сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом

Средние зарплаты квалифицированных рабочих в Москве за год выросли почти на 13%

В столице разработаны более 100 проектов комплексного развития территорий

В одной из крупнейших бывших промзон на востоке Москвы проведут реконструкцию дорог

Новые рекорды по выпавшим осадкам установлены в столичном регионе