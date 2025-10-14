В Нижегородской области из-за БПЛА поврежден объект энергетики
14 октября 202510:24
Энергообъект поврежден в Нижегородской области после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.
«В результате падения обломков получил повреждение один объект энергетики, что привело к кратковременному отключению электроэнергии», - указал губернатор.
Электроснабжение уже восстановили. По словам Никитина, пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее Минобороны сообщило, что в Нижегородской области ликвидировали три беспилотника ВСУ, пишет «Свободная пресса».
