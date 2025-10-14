Вероломный Нетаньяху: Сохранение мира между Израилем и ХАМАС оценили в 10%

Раджаб Сафаров в беседе с НСН дал лишь 10% на то, что лидер Израиля Биньямин Нетаньяху не нарушит договорённостей в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху более 500 раз за весь период руководства Израилем нарушал и устные, и письменные договоренности, поэтому шансов, что установленное Трампом перемирие в Газе между Израилем и ХАМАС выльется в долгосрочный мир, крайне мало. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров.

Президенты США, Турции, Египта и эмир Катара подписали соглашение о завершении войны в секторе Газа на саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе, который прошел 13 октября. Подписание прошло без подписей воевавших сторон - палестинского радикального движения ХАМАС и Израиля, представителей которых не было и на саммите. Сам глава США Дональд Трамп уже с уверенностью заявил, что война в Газе закончилась. Сафаров заявил, что Нетаньяху нельзя доверять.

Израильским военным передали первую группу заложников в секторе Газа
«За свою историю руководства Израилем Нетаньяху более 500 раз вероломно нарушал договорённости - не только устные, но и подписанные. Поэтому никто не имеет даже малейшего доверия к его словам и действиям. Он уже отступает от договоренностей, которые декларировал Трамп, поскольку его публичное отсутствие во время церемонии говорит о том, что у него есть недовольство этим процессом. У него есть основания для этого, поскольку ни одна из поставленных задач после начала кампании в отношении ХАМАС не была решена. Международные позиции Израиля очень сильно пострадали, и антиизраильские настроения достигли своего апогея. Эти договоренности, конечно, не устраивают и ХАМАС, и очень многие исламские государства, которые его поддерживают. Здесь возможность перехода перемирия к мирному соглашению примерно 1 к 10, то есть 10%, что это произойдет», - рассказал он.

В понедельник, 13 октября, в секторе Газа в два этапа были освобождены 20 живых заложников, которых два года назад похитил ХАМАС. Они в свою очередь были обменяны почти на две тысячи палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Ранее усилия Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС высоко оценил его предшественник - Джо Байден, который написал об этом в соцсетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

