Семьи погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом получат по миллиону
Власти Забайкальского края выплатят родственникам погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Сретенском районе денежные компенсации, пишет Газета.ру ссылаясь на данные ТАСС.
Известно, что сумма выплат составит 1 миллион рублей. Помимо этого, пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии впоследствии аварии получат по 400 тысяч рублей, уточняют Известия. Компенсация будет выплачена также гражданам, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получат по 200 тысяч рублей.
Как сообщает Москва 24, окончательный объем выплат будет сформирован после того, как медики предоставят более детальную информацию о состоянии здоровья пассажиров разбившегося автобуса.
Ранее НСН писала, что в Забайкалье объявлен траур по погибшим в результате аварии, которая произошла накануне, 1 декабря, с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
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