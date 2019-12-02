Семьи погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом получат по миллиону

Известно, что сумма выплат составит 1 миллион рублей. Помимо этого, пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии впоследствии аварии получат по 400 тысяч рублей, уточняют Известия. Компенсация будет выплачена также гражданам, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получат по 200 тысяч рублей.

Как сообщает Москва 24, окончательный объем выплат будет сформирован после того, как медики предоставят более детальную информацию о состоянии здоровья пассажиров разбившегося автобуса.

Ранее НСН писала, что в Забайкалье объявлен траур по погибшим в результате аварии, которая произошла накануне, 1 декабря, с рейсовым автобусом в Сретенском районе.

