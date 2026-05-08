Парламент Болгарии избрал Румена Радева премьером страны

Лидер победившей на досрочных парламентских выборах коалиции «Прогрессивная Болгария» Румен Радев стал премьер-министром республики. Решение было принято на заседании законодательного органа.

Политика избрали премьером в ходе голосования, его поддержали 124 депутата Прогрессивной Болгарии. При этом 70 парламентариев от партий «Продолжаем перемены», «Движение за права и свободы», «Возрождение», «Демократическая Болгария» проголосовали против. Еще 36 человек из блока «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил воздержались.

В апреле партия Радева, бывшего болгарского президента, выиграла парламентские выборы в стране. Как сообщила в беседе с НСН старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая, политик может стать премьер-министром и создать коалицию «Прогрессивной Болгарии» и блока «Продолжаем перемены - Демократическая Болгария» для достижения целей во внутренней политике.

