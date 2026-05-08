В Ярославле беспилотник попал в промышленный объект

Украинские БПЛА атаковали промышленный объект в Ярославле. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

Регион подвергся атаке минувшей ночью.

«Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля», - написал губернатор на платформе «Макс».

Произошло возгорание, его оперативно ликвидировали специальные службы.

Ранее украинские БПЛА атаковали промышленные площадки в Пермском крае, была проведена эвакуация сотрудников.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
