В Ярославле беспилотник попал в промышленный объект
8 мая 202610:36
Юлия Савченко
Украинские БПЛА атаковали промышленный объект в Ярославле. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.
Регион подвергся атаке минувшей ночью.
«Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля», - написал губернатор на платформе «Макс».
Произошло возгорание, его оперативно ликвидировали специальные службы.
Ранее украинские БПЛА атаковали промышленные площадки в Пермском крае, была проведена эвакуация сотрудников.
