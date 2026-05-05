Минобороны РФ призвало жителей Киева «своевременно покинуть» город

Жителям Киева и сотрудникам иностранных дипломатических представительств следует «своевременно покинуть» центр города, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны России.

Зеленский: Дроны ВСУ могут прилететь на параде 9 мая в Москве

В военном ведомстве заявили, что российские Вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Минобороны напомнило, что до сих пор Москва воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям, несмотря на то, что такие возможности имеются.

Ранее Минобороны по решению Путина объявило перемирие в честь Дня Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
