День Победы без дождей: Синоптик рассказала, куда исчезли «черемуховые холода»
8 мая 202611:42
Александра Веснина
В последние годы отмечается сокращение продолжительности периодов устойчивой погоды, нынешнее похолодание закончится 11 мая, сказала НСН Татьяна Позднякова.
В Центральной России в этом году не было так называемых «черемуховых холодов», зато была «черемуховая жара», рассказала НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Черемуха уже отцветает, поэтому нынешнее похолодание нельзя назвать ”черемуховыми холодами”. У нас была ”черемуховая жара”. У нас в мае часто бывают волны прохлады, которые приходятся на середину первой декады и конец второй. В народе это называют ”черемуховыми холодами”. После них идут ”дубовые холода”. Волны смены погоды стали очень короткими: волна теплой погоды, потом волна холодной, потом снова теплой. Волна холодной погоды продержится у нас четыре дня. В начале следующей рабочей недели температура вернется к климатической норме. В праздничные дни температурный режим будет на пару градусов ниже нормы. Нам совершенно не свойственно то, что было вчера и позавчера. Это рекордные значения», — сказала собеседница НСН.
Она также рассказала, какой будет погода в праздничные дни.
«По данным прогноза, 9 Мая существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит 8–10°C, максимальная — 12–14°C. Аналогичные погодные условия прогнозируются и на 10 мая: минимальная температура ожидается в диапазоне 7–9°C (в Московской области возможно понижение до 4–5°C), максимальная — 13–15°C. В последующие дни прогнозируется постепенное повышение температуры. 11 мая местами возможны кратковременные дожди. Во вторник ожидается температура в диапазоне 18–20°C», — добавила синоптик.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в пресс-центре НСН, что лето 2026 года будет очень контрастным, с пиками тепла и провалами в холод.
