Олимпийского чемпиона по хоккею Григоренко внесли в базу «Миротворца»
8 мая 202610:53
Юлия Савченко
Хоккеист, олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Михаил Григоренко попал в базу данных экстремистского и запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец».
Спортсмену вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины и поддержку в проведении специальной военной операции.
Кроме того, в базу ресурса внесли российских хоккеистов Семена Панкратова, Максима Мамина и Андрея Светлакова, а также канадца Даррена Дица.
Ранее на «Миротворце» появились данные российских сноубордистов паралимпийской сборной Филиппа Шеббо Монзера и Дмитрия Фадеева.
