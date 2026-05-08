Олимпийского чемпиона по хоккею Григоренко внесли в базу «Миротворца»

Хоккеист, олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Михаил Григоренко попал в базу данных экстремистского и запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец».

Спортсмену вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины и поддержку в проведении специальной военной операции.

Кроме того, в базу ресурса внесли российских хоккеистов Семена Панкратова, Максима Мамина и Андрея Светлакова, а также канадца Даррена Дица.

Ранее на «Миротворце» появились данные российских сноубордистов паралимпийской сборной Филиппа Шеббо Монзера и Дмитрия Фадеева.

