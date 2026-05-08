Международная федерация журналистов исключила из организации Союз журналистов РФ
Международная федерация журналистов (IFJ) решила исключить из организации Союз журналистов России. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости.
В 2023 году IFJ приостановила членство российского объединения, напоминает RT. Меры приняли из-за «действий, противоречащих принципам и целям федерации»
«Если раньше была заморозка, то исключить мог только конгресс. Конгресс проходит сейчас в Париже. И вчера было принято такое решение об исключении», - сообщил Соловьев.
В официальном заявлении СЖР в связи с исключением организации отмечается, что формальным поводом для действий IFJ стало открытие отделений в Запорожской и Херсонской областях в 2022 году. Российское объединение назвало принятое решение «политически мотивированным, профессионально несостоятельным и позорным». Также в СЖР отметили, что IFJ фактически перестала существовать, больше не является подлинно международной профессиональной организацией и «утратила моральное право говорить от имени мирового журналистского сообщества».
Горячие новости
- «Золотой глобус» ввел новые правила об использовании ИИ в кинокартинах
- Международная федерация журналистов исключила из организации Союз журналистов РФ
- День Победы без дождей: Синоптик рассказала, куда исчезли «черемуховые холода»
- Атака вопреки перемирию: ВСУ нарушили работу аэропортов Юга России
- Парламент Болгарии избрал Румена Радева премьером страны
- В Воронеже авто выбросило на остановку после ДТП, пострадали двое детей
- Олимпийского чемпиона по хоккею Григоренко внесли в базу «Миротворца»
- «Творческий беспорядок»: Россиянам напомнили о штрафах за бардак на рабочем месте
- В Ярославле беспилотник попал в промышленный объект
- СМИ: Япония направит в Россию экономическую делегацию