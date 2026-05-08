Международная федерация журналистов исключила из организации Союз журналистов РФ

Международная федерация журналистов (IFJ) решила исключить из организации Союз журналистов России. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости.

В 2023 году IFJ приостановила членство российского объединения, напоминает RT. Меры приняли из-за «действий, противоречащих принципам и целям федерации»

«Если раньше была заморозка, то исключить мог только конгресс. Конгресс проходит сейчас в Париже. И вчера было принято такое решение об исключении», - сообщил Соловьев.

В официальном заявлении СЖР в связи с исключением организации отмечается, что формальным поводом для действий IFJ стало открытие отделений в Запорожской и Херсонской областях в 2022 году. Российское объединение назвало принятое решение «политически мотивированным, профессионально несостоятельным и позорным». Также в СЖР отметили, что IFJ фактически перестала существовать, больше не является подлинно международной профессиональной организацией и «утратила моральное право говорить от имени мирового журналистского сообщества».

