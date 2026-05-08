«Творческий беспорядок»: Россиянам напомнили о штрафах за бардак на рабочем месте

Многие компании внимательно относятся к тому, как сотрудник организует свой уголок, заявила НСН Зулия Лоикова.

Крупные корпорации могут штрафовать своих работников за захламленное рабочее место, так как порядок и системность позволяет эффективнее настроить рабочие процессы в ряде сфер, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства по японскому методу. Советы включают в себя метод пяти ступеней (5S): сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование. Об этом сообщили РИА Новости с ссылкой на базу данных Росстандарта. Лоикова напомнила, что россиян могут оштрафовать за беспорядок на рабочем месте.

«Правильно оформленное рабочее место увеличивает эффективность сотрудника, это особенно видно на складах, где необходимо собирать заказы. Все должно быть систематизировано, тогда работа занимает меньше времени. Даже крупные корпорации следят за мелочами — я не буду называть имен, но у многих нельзя на рабочем месте иметь кружку вплоть до штрафа. Такие вещи прописываются во внутренних локальных нормативных актах. Бывают ситуации, что и просто воды из бутылки за столом попить нельзя, чтобы не нарушать рабочий процесс. Понятно, что есть чистые производства, медицина, отрасли пищевой промышленности, но здесь речь про обычный офис. Если что-то не относится к прямым обязанностям или к технике безопасности, то сотрудникам обычно не до этого, так как они должны заниматься работой, а не тратить время на лишнюю организацию», — отметила она.

Лоикова добавила, что некоторым профессиям даже помогает беспорядок.

«Сортировка — это палка о двух концах. С одной стороны, когда у сотрудника есть возможность выйти в такую “сенсорную интеграцию” и покопаться, что-то разложить, то это позволяет переключаться. А с другой стороны, бывают мыслительные процессы, когда сотрудник водит взглядом по офисному пространству, чтобы мысленно проработать задачи, расслабиться или проанализировать что-то. Если вокруг визуальный шум в виде беспорядка, то он не будет способствовать какой-то определенной концентрации. Хотя общий стандарт для всех я не представляю. Творческим людям лучше работается в хаосе. Я с трудом представляю, чтобы какие-то креативщики сидели в стерильно белом помещении», — подчеркнула она.

