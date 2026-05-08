Крупные корпорации могут штрафовать своих работников за захламленное рабочее место, так как порядок и системность позволяет эффективнее настроить рабочие процессы в ряде сфер, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.



Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства по японскому методу. Советы включают в себя метод пяти ступеней (5S): сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование. Об этом сообщили РИА Новости с ссылкой на базу данных Росстандарта. Лоикова напомнила, что россиян могут оштрафовать за беспорядок на рабочем месте.