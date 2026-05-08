Любые угрозы безопасности России с территории Украины должны быть устранены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД напомнил, что одна из целей специальной военной операции - денацификация Украины, которая после устроенного Западом государственного переворота в 2014 году оказалась во власти нацистского режима.

«Среди других целей - президент неоднократно напоминал об этих целях - мы должны устранить любые угрозы нашей безопасности с украинской территории», - подчеркнул Лавров.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал единственной возможностью обезопасить Россию на фоне украинского конфликта «окончательное и бесповоротное» уничтожение киевского режима.

