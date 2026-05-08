В Воронеже авто выбросило на остановку после ДТП, пострадали двое детей
Легковой автомобиль выехал на остановку общественного транспорта после столкновения с другой машиной в Воронеже, пострадали двое детей. Об этом сообщает управление МВД по Воронежской области.
Авария произошла накануне вечером на улице Корольковой. По данным МВД, 39-летний местный житель за рулем авто «Лада Калина» допустил столкновение с «Фольксвагеном», который следовал в попутном направлении.
«После столкновения автомобиль "Лада Калина" по инерции выкинуло на остановку... где он совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, мальчиков в возрасте 9 лет», — отмечается в сообщении.
Детей с травмами доставили в медучреждение.
Ранее в Симферополе автобус наехал на остановку общественного транспорта, пострадала женщина.
