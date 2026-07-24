В Приморье забытые на таможне машины передадут в зону СВО
Два обнаруженных на таможне автомобиля, владельцы которых не установлены, передадут с Дальнего Востока в зону специальной военной операции. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Как отметили в ведомстве, Приморская транспортная прокуратура выявила машины в ходе проверки функционирования зон таможенного контроля. Авто долго хранились на складах, в судебном порядке их признали бесхозяйными и обратили в собственность государства.
«После вступления решений суда в законную силу транспортной прокуратурой совместно с таможенными органами организована его передача для направления в зону проведения СВО», - подчеркнули в прокуратуре.
Между тем из подмосковного Воскресенска отправили на спецоперацию два легковых авто повышенной проходимости для эксплуатации в сложных полевых условиях, пишет 360.ru.
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