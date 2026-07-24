В Москве задержали россиянку за подготовку подрыва машины силовика

ФСБ пресекла в Москве деятельность гражданки России, причастной к подготовке теракта по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным силовиков, россиянка 1996 года рождения должна была организовать подрыв машины работников органов безопасности. Женщина транзитом через Турцию и Молдавию отправилась на Украину, там прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности и вернулась в РФ.

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«По заданию куратора она изъяла взрывное устройство из тайника на окраине Самары и убыла в Московский регион с целью совершения теракта в отношении одного из сотрудников органов безопасности», - подчеркнули в ФСБ.

Злоумышленницу задержали во время закладки самодельного взрывного устройства под машину.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконных приобретении, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигурантку заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Санкт-Петербурге россиянина, подозреваемого в сборе информации для спецслужб Украины и подготовке теракта, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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