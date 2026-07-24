В Москве задержали россиянку за подготовку подрыва машины силовика

«По заданию куратора она изъяла взрывное устройство из тайника на окраине Самары и убыла в Московский регион с целью совершения теракта в отношении одного из сотрудников органов безопасности», - подчеркнули в ФСБ.

Злоумышленницу задержали во время закладки самодельного взрывного устройства под машину.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконных приобретении, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигурантку заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Санкт-Петербурге россиянина, подозреваемого в сборе информации для спецслужб Украины и подготовке теракта, пишет Ura.ru.

