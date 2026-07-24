В Ленобласти из-за атаки БПЛА загорелись склады Wildberries, пострадали трое

Склады компании Wildberries загорелись в Ленинградской области в результате попадания БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. Возгорание произошло на объектах в деревне Новосаратовка Всеволожского района.

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«Пострадало три человека, состояние средней тяжести... им оказывают помощь медики», - написал Дрозденко на платформе «Макс».

Кроме того, после попадания БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная», расположенного в поселке Синявино в Кировском районе. Обошлось без пострадавших.

Ранее Дрозденко сообщил, что в Ленобласти отразили атаку 59 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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