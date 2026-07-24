В Ленобласти из-за атаки БПЛА загорелись склады Wildberries, пострадали трое

«Пострадало три человека, состояние средней тяжести... им оказывают помощь медики», - написал Дрозденко на платформе «Макс».

Кроме того, после попадания БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная», расположенного в поселке Синявино в Кировском районе. Обошлось без пострадавших.

Ранее Дрозденко сообщил, что в Ленобласти отразили атаку 59 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.

