В Татарстане шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли после автомобильной аварии в Зеленодольске в Республике Татарстан. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, ночью 24 июля попал в ДТП автомобиль Chevrolet Lanos.

«Водитель и пять пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм», - указали в прокуратуре.

Как сообщили в МВД Татарстана, водитель авто не справился с управлением и врезался в дерево. В транспортном средстве находились семеро подростков в возрасте 16,17, и 18 лет. Шестеро из них погибли, еще одного человека доставили в больницу.

Ранее в Пензенской области столкнулись два большегруза, водители транспортных средств скончались на месте, пишет 360.ru.

