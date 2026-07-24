В Татарстане шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли после автомобильной аварии в Зеленодольске в Республике Татарстан. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, ночью 24 июля попал в ДТП автомобиль Chevrolet Lanos.
«Водитель и пять пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм», - указали в прокуратуре.
Как сообщили в МВД Татарстана, водитель авто не справился с управлением и врезался в дерево. В транспортном средстве находились семеро подростков в возрасте 16,17, и 18 лет. Шестеро из них погибли, еще одного человека доставили в больницу.
Ранее в Пензенской области столкнулись два большегруза, водители транспортных средств скончались на месте, пишет 360.ru.
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