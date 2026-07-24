Wildberries: На объектах компании в Петербурге и Ленобласти никто не пострадал
Пострадавших на объектах маркетплейса Wildberries на фоне атак беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.
«По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет», - отметили в организации.
Всех сотрудников заблаговременно эвакуировали, они находились в безопасности.
Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил о пожаре на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. По его словам, пострадали три человека, пишет Ura.ru.
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