США вызвали посла Малайзии из-за отказа страны признавать Израиль

Посла Малайзии в США Шахрула Икрама Яакоба вызвали в американский Государственный департамент для разъяснений в связи с политикой Куала-Лумпура, не признающего Израиль. Об этом рассказал глава малайзийского МИД Мохамад Хасан, сообщает агентство Bernama.

Министр отметил, что посол рассказал американской стороне о давней и неизменной государственной политике Малайзии - отказе признавать Израиль.

«Мы не признаем государство Израиль или сионистский режим. Такова наша давняя позиция», — подчеркнул Хасан.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявлял, что власти намерены депортировать граждан Израиля в случае их обнаружения на территории страны.

