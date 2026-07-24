США вызвали посла Малайзии из-за отказа страны признавать Израиль
Посла Малайзии в США Шахрула Икрама Яакоба вызвали в американский Государственный департамент для разъяснений в связи с политикой Куала-Лумпура, не признающего Израиль. Об этом рассказал глава малайзийского МИД Мохамад Хасан, сообщает агентство Bernama.
Министр отметил, что посол рассказал американской стороне о давней и неизменной государственной политике Малайзии - отказе признавать Израиль.
«Мы не признаем государство Израиль или сионистский режим. Такова наша давняя позиция», — подчеркнул Хасан.
Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявлял, что власти намерены депортировать граждан Израиля в случае их обнаружения на территории страны.
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