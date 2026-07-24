Над Россией уничтожили 571 украинский БПЛА
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь нейтрализовали над территорией России более 570 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«Перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указали в ведомстве.
Дроны ликвидировали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской областями, а также в Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбили над водами Азовского и Черного морей.
Накануне российские военные уничтожили 172 украинских беспилотника, напоминает Ura.ru.
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