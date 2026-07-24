Венецианский кинофестиваль объявил программу

Организаторы 83-го Венецианского кинофестиваля назвали 20 картин, которые войдут в его основной конкурс.

Фильмом-открытия фестиваля, который пройдет в Италии со 2 по 12 сентября, станут «Чернила» британского режиссера Дэнни Бойла, получившего всемирную известность после выхода фильма «На игле», а также получил премию «Оскар» за картину «Миллионер из трущоб». По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», новая картина Бойла может выйти в официальный прокат в России.

«Сильное впечатление»: Успех «Минотавра» в Каннах не откроет фильму дорогу в Россию

В числе других картин основной программы Венецианского фестиваля, на которые обращают внимание эксперты, «Дикая лошадь» Мартина Макдона, «Чертов ублюдок» Вернера Херцога и «Дау» Ильи Хржановского, признанного в России иноагентом. Председателем жюри кинофестиваля стала американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.

Весной 2026 года прошел 79-й Каннский кинофестиваль. Его главный приз, «Золотую пальмовую ветвь» получил румынский фильм «Фьорд», а «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил второй по значимости приз – Гран-при фестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Марина Латышева
ТЕГИ:КиноКинофестивальВенецианский Кинофестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры