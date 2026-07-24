В числе других картин основной программы Венецианского фестиваля, на которые обращают внимание эксперты, «Дикая лошадь» Мартина Макдона, «Чертов ублюдок» Вернера Херцога и «Дау» Ильи Хржановского, признанного в России иноагентом. Председателем жюри кинофестиваля стала американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.

Весной 2026 года прошел 79-й Каннский кинофестиваль. Его главный приз, «Золотую пальмовую ветвь» получил румынский фильм «Фьорд», а «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил второй по значимости приз – Гран-при фестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



