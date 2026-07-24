Венецианский кинофестиваль объявил программу
Организаторы 83-го Венецианского кинофестиваля назвали 20 картин, которые войдут в его основной конкурс.
Фильмом-открытия фестиваля, который пройдет в Италии со 2 по 12 сентября, станут «Чернила» британского режиссера Дэнни Бойла, получившего всемирную известность после выхода фильма «На игле», а также получил премию «Оскар» за картину «Миллионер из трущоб». По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», новая картина Бойла может выйти в официальный прокат в России.
В числе других картин основной программы Венецианского фестиваля, на которые обращают внимание эксперты, «Дикая лошадь» Мартина Макдона, «Чертов ублюдок» Вернера Херцога и «Дау» Ильи Хржановского, признанного в России иноагентом. Председателем жюри кинофестиваля стала американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.
Весной 2026 года прошел 79-й Каннский кинофестиваль. Его главный приз, «Золотую пальмовую ветвь» получил румынский фильм «Фьорд», а «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил второй по значимости приз – Гран-при фестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Венецианский кинофестиваль объявил программу
- Wildberries: На объектах компании в Петербурге и Ленобласти никто не пострадал
- Минобрнауки предложило создать платформу для онлайн-поступления в вузы
- «Атака на Питер!»: Wildberries пережил третью волну ударов ВСУ
- Над Россией уничтожили 571 украинский БПЛА
- СМИ: В Латвии запретили восемь песен композитора Паулса
- США вызвали посла Малайзии из-за отказа страны признавать Израиль
- В Приморье забытые на таможне машины передадут в зону СВО
- В Татарстане шесть человек погибли в ДТП
- В Ленобласти из-за атаки БПЛА загорелись склады Wildberries, пострадали трое