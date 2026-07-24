Сейм Латвии одобрил во втором чтении поправки к закону об электронных СМИ, запрещающие радиостанциям транслировать произведения, которые созданы находящимися под санкциями лицами. Об этом сообщает портал Delfi.

По данным СМИ, в перечень запрещенных попали восемь произведений композитора Раймонда Паулса. Ограничения связаны с тем, что композиции исполняли находящиеся под санкциями российские артисты.

«Что, если автор текста находится под санкциями, а композитор - Паулс? Как это будет работать? "Национальное объединение" вычеркивает восемь песен маэстро... чтобы привести ситуацию в соответствие с законом», - рассказал депутат от оппозиции Эдмундс Зивтиньш.

Ранее латвийские власти захотели запретить русскоязычный контент в государственных СМИ. В Кремле осудили планы Риги, указав, что Латвия давно проявляет ненависть ко всему русскому, пишет 360.ru.

