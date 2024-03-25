Арест террористов и выдача вещей: Третий день после теракта в «Крокусе»

ВЫДАЧА ОДЕЖДЫ И МАШИН С ПАРКОВКИ

В воскресенье вечером, 24 марта, началась выдача вещей, уцелевших в гардеробе сгоревшего концертного зала. В первую очередь вещи отдавали тем, у кого на руках была гардеробная бирка. Корреспондент НСН сообщил, что всю одежду бережно упаковали по целлофановым мешкам, которые подписаны по номеркам. По его данным, в полупустом ангаре на задворках «Крокуса» довольно легко можно найти свой пакет, но для этого необходимо пройти четыре обязательные процедуры.

Во-первых, надо пообщаться со следователями СК и подписать протокол, который составят на основе рассказа очевидца. Следователей много, поэтому очередей нет. Во-вторых, в ангаре много волонтеров, которые помогают пришедшим. Мешки с вещами уже отсортированы по номерам, и у каждой кучи стоит человек, который помогает найти нужный номер. В-третьих, нужна расписка: волонтеры фиксируют данные пришедших, после чего нужно проверить одежду – у некоторых она залита.

В конце, на выходе, следователи фотографируют людей с открытым паспортом, номерком и вещами.

Владельцы автомобилей также могут забрать свои авто с парковки «Крокус Сити Холл» при наличии водительского удостоверения, паспорта и документов на машину (СТС). Если документы остались в авто, можно предъявить фото документов и в сопровождении сотрудника ГИБДД пройти за авто на стоянку.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить противопожарную безопасность «Крокус Сити Холла», а также выяснить, были ли в день теракта открыты двери запасных выходов. Генпрокуратура ранее сообщала, что в концертном зале проверки проводились на регулярной основе.

Кроме того, ведомство опровергло данные об отсутствии у «Крокуса» разрешения на эксплуатацию.

Между тем идут споры о том, что должно быть на месте сгоревшего зала. Президент компании Crocus Group Араз Агаларов 24 марта сообщил ТАСС, что вопрос о формате и масштабах реконструкции здания «Крокуса» будет решен после анализа объема разрушений и ущерба от теракта. По его словам, восстановительные работы будут вестись с учетом задачи сохранения рабочих мест.