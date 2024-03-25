Арест террористов и выдача вещей: Третий день после теракта в «Крокусе»
Московский суд арестовал всех четверых террористов до 22 мая, их ждет наказание вплоть до пожизненного заключения. Между тем посетителям «Крокуса» начали выдавать вещи из гардероба, а количество погибших выросло до 137 человек.
Басманный суд Москвы арестовал всех четверых террористов, участвовавших в убийстве людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Так, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни отправили в СИЗО на два месяца, до 22 мая. Всех их обвиняют в совершении террористического акта в составе организованной группы, повлекшего смерть (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение.
Первому обвиняемому, Далерджону Мирзоеву, 32 года. Он родился в Таджикистане, имел временную регистрацию на три месяца в Новосибирске, которая уже истекла. Главред RT Маргарита Симоньян называла Мирзоева «главарем» нападавших.
Саидакрами Рачабализоде 30 лет, он не помнит, где зарегистрирован в России, но, вероятно, в Подольске. Шамсидин Фаридуни работал разнорабочим на паркетной фабрике в Подольске, зарегистрирован в Красногорске. На первых видео допроса Шамсидин говорил, что некий «помощник проповедника» предлагал ему совершить убийство за 500 тысяч рублей.
Мухаммадсобиру Файзову 19 лет, раньше работал в парикмахерской в Иваново, где и зарегистрирован. По версии следствия, Файзов снимал нападение на видео и был за рулем машины, на которой передвигались боевики.
При этом появилась информация о том, что террористы должны были получить 500 тысяч рублей на всех, а не на каждого. Отмечается, что половина этой суммы – 250 тысяч рублей – была переведена им на банковскую карту.
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ О ЖЕРТВАХ
По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек.
«На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается», – говорится в сообщении.
МЧС РФ вечером 24 марта обновило список опознанных жертв теракта в концертном зале, теперь в нем 68 имен.
По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек. Госпитализировали 142 раненых, 32 из них уже выписали. Кроме того, девять человек находятся на лечении в стационаре, а 38 человек получают амбулаторную помощь.
ВЫДАЧА ОДЕЖДЫ И МАШИН С ПАРКОВКИ
В воскресенье вечером, 24 марта, началась выдача вещей, уцелевших в гардеробе сгоревшего концертного зала. В первую очередь вещи отдавали тем, у кого на руках была гардеробная бирка. Корреспондент НСН сообщил, что всю одежду бережно упаковали по целлофановым мешкам, которые подписаны по номеркам. По его данным, в полупустом ангаре на задворках «Крокуса» довольно легко можно найти свой пакет, но для этого необходимо пройти четыре обязательные процедуры.
Во-первых, надо пообщаться со следователями СК и подписать протокол, который составят на основе рассказа очевидца. Следователей много, поэтому очередей нет. Во-вторых, в ангаре много волонтеров, которые помогают пришедшим. Мешки с вещами уже отсортированы по номерам, и у каждой кучи стоит человек, который помогает найти нужный номер. В-третьих, нужна расписка: волонтеры фиксируют данные пришедших, после чего нужно проверить одежду – у некоторых она залита.
В конце, на выходе, следователи фотографируют людей с открытым паспортом, номерком и вещами.
Владельцы автомобилей также могут забрать свои авто с парковки «Крокус Сити Холл» при наличии водительского удостоверения, паспорта и документов на машину (СТС). Если документы остались в авто, можно предъявить фото документов и в сопровождении сотрудника ГИБДД пройти за авто на стоянку.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить противопожарную безопасность «Крокус Сити Холла», а также выяснить, были ли в день теракта открыты двери запасных выходов. Генпрокуратура ранее сообщала, что в концертном зале проверки проводились на регулярной основе.
Кроме того, ведомство опровергло данные об отсутствии у «Крокуса» разрешения на эксплуатацию.
Между тем идут споры о том, что должно быть на месте сгоревшего зала. Президент компании Crocus Group Араз Агаларов 24 марта сообщил ТАСС, что вопрос о формате и масштабах реконструкции здания «Крокуса» будет решен после анализа объема разрушений и ущерба от теракта. По его словам, восстановительные работы будут вестись с учетом задачи сохранения рабочих мест.
В свою очередь в Госдуме выступили против восстановления концертного зала. Депутат Татьяна Буцкая заявила 24 марта, что это недопустимо из-за гибели людей в этой трагедии.
«Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия установит личности всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» и накажет каждого, кто его готовил. Глава государства подчеркивал, что террористов и убийц ждет одна участь – «возмездие и забвение», передает «Радиоточка НСН».
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