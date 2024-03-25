СМИ: Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» публиковал фото из Стамбула

Шамсидин Фаридуни - один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», в феврале публиковал в соцсети Instagram (признана экстремистской и запрещена в РФ) снимки из Стамбула, сообщает РИА Новости.

Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы должны были получить 500 тысяч рублей

Он сделал восемь публикаций 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул». На них есть сам Фаридуни, а также фотографии, сделанные в мечети Фатих.

Ранее в Москве Басманный суд избрал меру пресечения в отношении Фаридуни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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