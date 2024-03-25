СМИ: Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» публиковал фото из Стамбула
25 марта 202406:18
Шамсидин Фаридуни - один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», в феврале публиковал в соцсети Instagram (признана экстремистской и запрещена в РФ) снимки из Стамбула, сообщает РИА Новости.
Он сделал восемь публикаций 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул». На них есть сам Фаридуни, а также фотографии, сделанные в мечети Фатих.
Ранее в Москве Басманный суд избрал меру пресечения в отношении Фаридуни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru