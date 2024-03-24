Генпрокуратура не выявила нарушений в организации охраны «Крокуса»
Генеральная прокуратура России не выявила нарушений в организации охраны концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к надзорному ведомству.
«По результатам проверки нарушений законодательства о необходимости наличия вооруженной охраны на данном массовом мероприятии не установлено», - сказал собеседник агентства.
Он обратил внимание, что в законодательстве не содержится требований о необходимости наличия вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 137 человек. Как сообщило Министерство здравоохранения Подмосковья, число пострадавших увеличилось до 180, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru