СМИ: У охраны «Крокуса» не должно было быть огнестрельного оружия
25 марта 202404:03
В отношении охранников концертного зала «Крокус Сити Холл» завершилась проверка о возможных нарушениях в день во время теракта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре РФ.
По его словам, нарушений законодательства на данном массовом мероприятии не установлено. Надзорное ведомство не выявило нарушений со стороны частного охранного предприятия.
Ранее стало известно, что количество пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 182, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru