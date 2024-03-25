СМИ: У охраны «Крокуса» не должно было быть огнестрельного оружия

В отношении охранников концертного зала «Крокус Сити Холл» завершилась проверка о возможных нарушениях в день во время теракта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре РФ.

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По его словам, нарушений законодательства на данном массовом мероприятии не установлено. Надзорное ведомство не выявило нарушений со стороны частного охранного предприятия.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 182, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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