СМИ: У охраны «Крокуса» не должно было быть огнестрельного оружия

По его словам, нарушений законодательства на данном массовом мероприятии не установлено. Надзорное ведомство не выявило нарушений со стороны частного охранного предприятия.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 182, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

