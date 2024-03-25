Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы должны были получить 500 тысяч рублей

250 тыс. рублей были переведены им на банковскую карту. Ранее о гонораре в 500 тыс. рублей на допросе после задержания сообщил один из напавших — Шамсидин Фаридуни. Его слова были истолкованы так, что эту сумму обещали каждому преступнику.

Также собеседник газеты заявил, что двое террористы, скорее всего, получили инструкции во время поездки в Турцию.

Ранее стало известно, что террористы в «Крокусе» говорили по-таджикски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

