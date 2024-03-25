Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы должны были получить 500 тысяч рублей
Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», должны были получить полмиллиона рублей на всех, а не на каждого, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
250 тыс. рублей были переведены им на банковскую карту. Ранее о гонораре в 500 тыс. рублей на допросе после задержания сообщил один из напавших — Шамсидин Фаридуни. Его слова были истолкованы так, что эту сумму обещали каждому преступнику.
Также собеседник газеты заявил, что двое террористы, скорее всего, получили инструкции во время поездки в Турцию.
Ранее стало известно, что террористы в «Крокусе» говорили по-таджикски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru