Алиев: Азербайджан подготовит международный иск против РФ из-за крушения самолета в Актау
Самолет «Embraer 190» авиакомпании «Azerbaijan Airlines», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года на подлете к Актау в Казахстане. В результате авиакатастрофы выжили 29 человек из 67 находившихся на борту людей.
В Азербайджане на фоне нового скандала, связанного с задержанием десятков азербайджанцев в Екатеринбурге, а позже и российских журналистов в Баку, вновь заговорили о трагедии с пассажирским самолетом, разбившимся в конце прошлого года в Казахстане. В Баку ожидают результатов расследования катастрофы и обещают подготовить международный иск в отношении Москвы. При этом окончательный вердикт о причинах трагедии пока не вынесен.
ИСК ОТ АЗЕРБАЙДЖАНА
Накануне стало известно, что Азербайджан готовит международный иск против России по делу о крушении пассажирского самолета «AZAL» в Актау.
По информации местных СМИ, азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что за семь месяцев с момента авиакатастрофы Баку якобы «не получил ни одного внятного ответа от российской стороны». Политик рассказал, что генпрокурор страны постоянно направляет запросы в Следственный комитет РФ, но в ответ получает только фразу «следствие продолжается». Алиев назвал такую позицию «контрпродуктивной».
«Азербайджан требует признания вины, наказания тех, кто сбил самолет, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков "AZAL" за потерю воздушного судна», - сказал азербайджанский президент.
По мнению политика, ситуация вокруг авиакатастрофы является «абсолютно прозрачной», но РФ не стремится срочно выразить раскаяние и принести извинения.
Он напомнил, что расследование крушения Boeing 777 авиакомпании «Malaysia Airlines» над Донбассом продолжалось более десяти лет. В связи с этим Алиев подчеркнул, что в Азербайджане тоже готовы ждать результатов столько, сколько потребуется.
АВИАКАТАСТРОФА В АКТАУ
Утром 25 декабря 2024 года на подлете к Актау, расположенном на западе Казахстана, потерпел крушение пассажирский самолет «Embraer 190» авиакомпании «Azerbaijan Airlines», следовавший рейсом Баку – Грозный.
В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Всего на борту самолета находились 67 пассажиров и членов экипажа, 29 из них удалось выжить. Среди выживших, согласно информации российского посольства, оказались девять россиян. Всего на борту, по данным из списков, находились 16 граждан России.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Ильхам Алиев обвинил Россию в том, что самолет «AZAL» якобы был сбит российскими силами ПВО во время атаки украинских беспилотников на Грозный в Чечне. Это вызвало крупный скандал между Москвой и Баку.
После случившегося министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники рассказывали, что слышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Президент России Владимир Путин принес Алиеву свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. Российский лидер также выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших.
Telegram-канал «Baza» публиковал расшифровки черного ящика разбившегося самолета, из которых в том числе вытекает, что в кабине экипажа была паника. Также экипаж самолета, судя по всему, оказался не готов к работе в условиях, когда глушится сигнал GPS.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН заметил, что в российско-азербайджанских отношениях сейчас сложный период, но России не стоит жестко отвечать, а нужно найти альтернативный метод примирения сторон.
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