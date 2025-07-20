Алиев: Азербайджан подготовит международный иск против РФ из-за крушения самолета в Актау

ИСК ОТ АЗЕРБАЙДЖАНА

Накануне стало известно, что Азербайджан готовит международный иск против России по делу о крушении пассажирского самолета «AZAL» в Актау.

По информации местных СМИ, азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что за семь месяцев с момента авиакатастрофы Баку якобы «не получил ни одного внятного ответа от российской стороны». Политик рассказал, что генпрокурор страны постоянно направляет запросы в Следственный комитет РФ, но в ответ получает только фразу «следствие продолжается». Алиев назвал такую позицию «контрпродуктивной».

«Азербайджан требует признания вины, наказания тех, кто сбил самолет, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков "AZAL" за потерю воздушного судна», - сказал азербайджанский президент.