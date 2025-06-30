Уточняется, что проводимые мероприятия были связаны с расследованием убийства азербайджанского предпринимателя Юниса Пашаева, которого убили в 2001 году.

В последствии в связи с гибелью соотечественников и их задержаниями МИД Азербайджана выразил России протест. Об этом сообщала пресс-служба ведомства. В связи с этим в министерство был вызван временный поверенный в делах посольства РФ в Баку Петр Волоковых.

Помимо этого, в МИД страны призвали РФ расследовать процесс задержания и привлечь виновных за гибель людей к ответственности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сообщила, что Волоковых разъяснил МИД Азербайджана ситуацию с задержаниями уроженцев страны в Екатеринбурге. Она подчеркнула, что рейды проводились в отношении граждан РФ, которые были выходцами из Азербайджана.

После инцидента азербайджанский журналист Афган Мюхтарлы в своих соцсетях призвал поджечь здание российской дипмиссии в Баку, заявив, что погибло «пятеро соотечественников», в то время как «российское посольство не сожжено». Также государственное агентства Azertag выпустило статью, в которой события в Екатеринбурге демонстрировались как часть системного давления на азербайджанскую диаспору в РФ.

На фоне такой реакции от официального Азербайджана и СМИ страны Азербайджанская община России в своем Telegram-канале выступила с соответствующим обращением, в котором критикуется подход и политика официального Баку к ситуации и России.

«Статья Azertag, направленная против Российской Федерации, не имеет ничего общего с намерением помочь азербайджанцам на Урале», - говорится в сообщении.

Также в диаспоре призвали официальный Баку сосредоточиться на дипломатических отношениях с РФ и помощи соотечественникам, а также подчеркнули, что все неосторожные высказывания в Баку, в том числе от азербайджанских журналистов, приходится расхлебывать диаспоре в РФ.