Обвинения в убийстве и розне: Баку рвет связи с Москвой после рейда в Екатеринбурге
Пока официальный Азербайджан требует от РФ расследования жесткого задержания сограждан в Екатеринбурге и отменяет мероприятия с РФ, в Москве не спешат с резкими заявлениями и предлагают конструктив.
Между Россией и Азербайджаном вспыхнул конфликт после недавних событий в Екатеринбурге, где были задержаны обвиняемые в убийствах члены азербайджанской диаспоры. Власти Азербайджана поспешили отменить в стране все культурные мероприятия, связанные с Россией и принялись критиковать российское руководство. Азербайджанская община России выразила несогласие с позицией официального Баку.
В обращении отмечается, что пока община пытается справиться с последствиями этого инцидента, официальные лица Азербайджана занимаются «политиканством». Затем в общине и вовсе заявили, что «медийная машина» Азербайджана используется для разрушения отношений с Россией.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Все началось с рейда в Екатеринбурге, который прошел 27 июня. Тогда российские силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. В пресс-службах свердловского СУ СК и ГУ МВД заявили, что обыски и задержания проходили сотрудниками регионального ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Однако, как уточнили в ведомстве, двое из подозреваемых скончались.
Уточняется, что проводимые мероприятия были связаны с расследованием убийства азербайджанского предпринимателя Юниса Пашаева, которого убили в 2001 году.
В последствии в связи с гибелью соотечественников и их задержаниями МИД Азербайджана выразил России протест. Об этом сообщала пресс-служба ведомства. В связи с этим в министерство был вызван временный поверенный в делах посольства РФ в Баку Петр Волоковых.
Помимо этого, в МИД страны призвали РФ расследовать процесс задержания и привлечь виновных за гибель людей к ответственности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сообщила, что Волоковых разъяснил МИД Азербайджана ситуацию с задержаниями уроженцев страны в Екатеринбурге. Она подчеркнула, что рейды проводились в отношении граждан РФ, которые были выходцами из Азербайджана.
После инцидента азербайджанский журналист Афган Мюхтарлы в своих соцсетях призвал поджечь здание российской дипмиссии в Баку, заявив, что погибло «пятеро соотечественников», в то время как «российское посольство не сожжено». Также государственное агентства Azertag выпустило статью, в которой события в Екатеринбурге демонстрировались как часть системного давления на азербайджанскую диаспору в РФ.
На фоне такой реакции от официального Азербайджана и СМИ страны Азербайджанская община России в своем Telegram-канале выступила с соответствующим обращением, в котором критикуется подход и политика официального Баку к ситуации и России.
«Статья Azertag, направленная против Российской Федерации, не имеет ничего общего с намерением помочь азербайджанцам на Урале», - говорится в сообщении.
Также в диаспоре призвали официальный Баку сосредоточиться на дипломатических отношениях с РФ и помощи соотечественникам, а также подчеркнули, что все неосторожные высказывания в Баку, в том числе от азербайджанских журналистов, приходится расхлебывать диаспоре в РФ.
ПОСЛЕДСТВИЯ
При этом критика азербайджанской общины в РФ не осталась без внимания властей Азербайджана. Так, Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой заявил, что Telegram-канал диаспоры в РФ не относится к реальной диаспоре и не отражает ее позицию. Более того, опубликованное сообщение было названо фейком.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Баку никогда не был стратегическим партнером Москвы. Он подчеркнул, что Азербайджан не входит в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), а также не является частью договора о коллективной безопасности, поэтому и не может считаться стратегическим партнером.
Кроме того, Затулин напомнил, что после того, как Баку выселил армянское население из Карабаха, власти Азербайджана перестали прислушиваться к реакции РФ.
Помимо прочего, 29 июня в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, которые были запланированы частными и государственными учреждениями РФ. Об этом сообщило министерство культуры страны на своей странице в соцсети Х. В качестве причин были обозначены «целенаправленные убийства» со стороны правоохранительных органов РФ, а также насильственные действия в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге по этническому признаку. Отмена затронула концерты, выставки, спектакли и фестивали.
Вдобавок стало известно, что парламентская делегация Азербайджана не приедет в Москву на запланированное заседание комиссии Милли Меджлиса (парламента) республики и Федерального Собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского парламента.
При этом замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что на подобный шаг минкульта Азербайджана отвечать не стоит, а нужно пойти на встречу и разобраться в ситуации, приводит его слова «Подъем». Так, он предложил организовать рабочее совещание на уровне сопредседателей Межправкомиссии РФ и Азербайджана, чтобы решить конфликтную ситуацию и обвинил англосаксов в разжигании розни.
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