Жертвы, протесты и ужас: Последствия удара по больнице в секторе Газа
После удара по больнице Газы погибло 800 человек. Израиль и Палестина обвиняют друг друга в атаке, между тем по всему миру вспыхнули масштабные протесты.
Число погибших в результате удара по больнице в секторе Газа возросло до 800 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Собеседники канала утверждают, что жертв может быть еще больше, так как много людей сейчас находится под завалами.
Немного ранее сообщалось о 500 погибших при ударе по больнице. По данным канала, спасательная операция продолжается, ведется разбор завалов. Кроме того, медики оказывают помощь «многочисленным пострадавшим мирным жителям». Среди погибших и пострадавших - женщины и дети.
ВЗАИМНЫЕ ОБВИНЕНИЯ
Удар по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен вечером во вторник, 17 октября. В репортаже телеканала Al Hadath сообщалось, что многие пациенты находились в этот момент на улице в очереди. Подчеркивается, что взрывы нанесли ущерб соседним зданиям, где также есть погибшие.
После этого армия Израиля заявила, что проводит расследование. Там указали, что связывают инцидент с неудачным запуском ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные не наносили удар по больнице, а ответственность за случившееся лежит на «варварских террористах из Газы».
«Тот, кто с жестокостью убил наших детей, убивает и своих», - говорится в заявлении премьера.
В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур по его жертвам. А глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность за удар в том числе на США, которые оказывают помощь Израилю. Видеообращение лидера ХАМАС появилось в соцсетях движения.
Организация «Исламский джихад» 18 октября опровергла утверждения Израиля, который возложил на нее ответственность за обстрел больницы. Там заявили, что такие обвинения являются необоснованными и ложными.
«При помощи таких утверждений (Израиль – ред. НСН) лишь пытается уклониться от ответственности за совершенное преступление», - говорится в заявлении организации.
Таким образом, Израиль обвинили также президент Египта, король Иордании, президент Кубы, президент Сирии, правительство Ирака, МИД Турции, глава комиссии Афрсоюза и МИД Венесуэлы. Иранский лидер Эбрахим Раиси заявил, что вместе с Израилем ответственность несут Соединенные Штаты.
Осудили атаку и призвали ее расследовать глава дипломатии Евросоюза, Франция, Испания, Великобритания, Япония и Нидерланды. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что решительно осуждает удар по больнице.
«Я в ужасе от убийства сотен палестинских гражданских лиц в результате удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю. Мое сердце с семьями погибших, - написал Гутерриш на своей странице в соцсети X.
При этом в США никого не обвинили, однако в Пентагоне призвали Израиль соблюдать «законы войны». В Белом доме заявили, что американский лидер Джо Байден намерен «как друг» поставить перед Израилем «несколько трудных вопросов».
Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил финальную ответственность на США. Он заявил, что Вашингтон «цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах».
Между тем Россия и ОАЭ запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН на 18 октября в связи с ударом по госпиталю.
ПРОТЕСТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
Сразу в нескольких странах вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе. Издание Al Jazeera сообщило, что протесты начались в Тунисе, Иордании, Турции, Сирии, Иране и Ливане.
В Анкаре митингующие перекрыли одну их трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля. Кроме того, протестующие разбили окна в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's. Протесты прошли и в других турецких городах: Газиантеп, Кайсери, Шанлыурфа, Кахраманмараш, Малатья. Люди держали в руках флаги Турции и Палестины, скандировали лозунги.
Разгонять демонстрацию пришлось также в Рамалле (Палестина – ред. НСН). Правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным канала, протестующие бросали камни и скандировали лозунги против президента Махмуда Аббаса.
Протесты шли и в Берлине. В районе Нойкельн, где живет большое количество мусульман, на улицах поджигали мусорные баки и пиротехнику, шли стычки полиции с протестующими. При этом на улицы выходили жители Берлина левых взглядов.
В центральной части тунисской столицы, на авеню Хабиба Бургибы, демонстранты жгли флаги США, скандировали антиизраильские и антизападные лозунги. Чуть позже основная масса протестующих направилась к посольству Франции, находящемуся на этой же улице.
В столице Ливана Бейруте протестующие в ходе митинга подожгли здание на территории посольства США и забрасывали камнями посольство Франции. А в столице Ирана Тегеране огромная толпа с флагами Палестины пришла к британскому посольству.
САММИТ В ИОРДАНИИ ОТМЕНЕН
МИД Иордании на фоне атаки по больнице Газы отменил назначенный на 18 октября саммит с участием Джо Байдена по конфликту в Израиле. По данным AlJazeera, такое решение было принято после консультаций с представителями США, Египта и Палестины.
«Нет смысла говорить сейчас ни о чем, кроме прекращения войны», - заявил глава МИД Иордании Айман Сафади.
Ожидалось, что в ходе саммита с Джо Байденом должны были встретиться король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и глава палестинской администрации Махмуд Аббас. Последний отказался от участия после известий об ударе по больнице в Газе.
Таким образом, ближневосточное турне Байдена значительно «укоротилось». Во вторник, 17 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что одним из центральных вопросов, которые Байден намерен обсудить во время поездки на Ближний Восток, является освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.
Кроме того, Байден должен был обсудить вопрос доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также получить последнюю информацию от руководства страны о положении дел в ходе конфликта и о дальнейших планах военных Израиля, передает «Радиоточка НСН».
В американском Белом доме уже заявили, что конфликт между Израилем и ХАМАС должен обходиться без гибели мирного населения и что Байден «как друг» намерен поставить перед Израилем непростые вопросы.
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