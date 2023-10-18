Жертвы, протесты и ужас: Последствия удара по больнице в секторе Газа

Число погибших в результате удара по больнице в секторе Газа возросло до 800 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Собеседники канала утверждают, что жертв может быть еще больше, так как много людей сейчас находится под завалами.

Немного ранее сообщалось о 500 погибших при ударе по больнице. По данным канала, спасательная операция продолжается, ведется разбор завалов. Кроме того, медики оказывают помощь «многочисленным пострадавшим мирным жителям». Среди погибших и пострадавших - женщины и дети.

ВЗАИМНЫЕ ОБВИНЕНИЯ

Удар по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен вечером во вторник, 17 октября. В репортаже телеканала Al Hadath сообщалось, что многие пациенты находились в этот момент на улице в очереди. Подчеркивается, что взрывы нанесли ущерб соседним зданиям, где также есть погибшие.