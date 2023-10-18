«Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило среду, 18 октября, «днем гнева» против Израиля после удара по больнице в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

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«Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений», - говорится в заявлении.

В «Хезболле» призвали население арабских стран выйти на улицу, выразить «сильный гнев» и оказать давление на правительства своих стран. Движение возложило ответственность за удар по больнице на США и Израиль.

При ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа погибли 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛиванИзраильСектор Газа

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