«Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля

«Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений», - говорится в заявлении.

В «Хезболле» призвали население арабских стран выйти на улицу, выразить «сильный гнев» и оказать давление на правительства своих стран. Движение возложило ответственность за удар по больнице на США и Израиль.

При ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа погибли 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур, передает «Радиоточка НСН».

